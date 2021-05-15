AFP: во Франции более 22 тыс. манифестантов приняли участие в пропалестинских акциях

ПАРИЖ, 15 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 22 тыс. человек приняли участие в манифестациях, организованных в субботу во Франции в поддержку народа Палестины. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Согласно сведениям ведомства, в Париже, где пропалестинская демонстрация была запрещена, в акциях в различных кварталах города участвовали до 3,5 тыс. человек. Манифестации в поддержку Палестины также состоялись в Страсбурге, Марселе, Бордо, Лилле, где они в отличие от столицы были разрешены местными властями. По оценкам полиции, в регионах серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, во Франции за нарушение порядка задержан 51 человек, 44 из них - в Париже. "Закон должен соблюдаться всеми", - подчеркнул министр, отметивший усилия сотрудников полиции и жандармерии по пресечению незаконной манифестации в столице. "Благодарю всех полицейских и жандармов, в том числе 4 200 правоохранителей, мобилизованных в Париже", - написал Дарманен в своем Twitter. "Им пришлось действовать в сложной ситуации, один из них был ранен", - отметил он.

Незаконная манифестация в поддержку палестинского народа, начавшаяся днем в 18 округе столицы, быстро переросла в противостояние ее участников с полицией. В префектуре Парижа заранее предупредили, что будут сразу же пресекать собрание групп. В свою очередь организаторы акции заявили, что не собираются отменять демонстрацию.

В столице в ходе манифестации группы агрессивно настроенных демонстрантов в масках и капюшонах жгли мусорные баки, кидали в полицию камни. В ответ на это силы правопорядка применяли слезоточивый газ и водометы.

В четверг глава МВД распорядился запретить демонстрацию в Париже, которую организаторы намеревались провести на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Дарманен напомнил, что подобные акции спровоцировали беспорядки в 2014 году, и призвал префектов регионов проявлять бдительность. Административный суд столицы назвал такое решение правомерным.