Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала честью работу в Москве

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, которая попала в список американских дипломатов, высылаемых из страны в ответ на санкции Вашингтона, попрощалась с Россией в Twitter . Соответствующий пост Росс опубликовала в субботу на своей странице.

"Это было честью для меня работать в Москве со столькими российскими и международными журналистами, которые стремятся достигнуть правды, а также предоставляют свое видение и информацию населению России и миру для того, чтобы мы могли делать выводы самостоятельно. До новых встреч, Россия!", - написала пресс-секретарь в своем сообщении.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении очередных санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве РФ в Вашингтоне, среди которых, по мнению американской стороны, есть "представители российских разведывательных служб". В ответ Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в России. Они должны покинуть территорию РФ до конца дня 21 мая.