Акция в поддержку Палестины проходит в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Несколько сотен человек вышли на улицы Нью-Йорка в субботу в поддержку Палестины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Акция собрала днем в Бруклине порядка 500 человек, многие из них пришли с флагами, транспарантами и плакатами с призывами "Прекратите израильскую оккупацию". Обстановка в районе места проведения спокойная, полиция предпринимает дополнительные меры по обеспечению безопасности, однако число сотрудников правопорядка на акции небольшое. Заняв как тротуары, так и проезжую часть, собравшиеся на пересечении 5-й улицы и Овингтон-авеню скандируют: "Свободу Палестине". Некоторые демонстранты забираются с палестинскими флагами на крыши автомобилей.

Демонстрации в поддержку Палестины на этой неделе проходят в Нью-Йорке почти ежедневно и собирают сотни человек. Из-за массовых шествий демонстрантов полиции во вторник пришлось на некоторое время перекрывать несколько улиц на Манхэттене, после чего участники акции полностью заняли одну из главных площадей города - Таймс-сквер. В Нью-Йорке с начала эскалации палестино-израильского конфликта можно все чаще видеть водителей с закрепленными на автомобилях палестинскими флагами.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются взаимные ракетные обстрелы. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 146.