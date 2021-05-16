СМИ: министр обороны Израиля встретился с зампомощника госсекретаря США

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с заместителем помощника госсекретаря США по делам Израиля и Палестины Хади Амром, который прибыл в регион для содействия перемирию между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan , не указывая других деталей.

14 мая вечером посольство США в Израиле сообщило, что Амр прибыл в Тель-Авив, чтобы "подтвердить необходимость [совместной] работы в целях установления устойчивого мира с учетом права Израиля на самооборону". В среду госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте перед журналистами, заявил, что Амр отправляется в регион для проведения консультаций с израильскими и палестинскими должностными лицами.

Радикалы из Газы с 10 мая выпустили по Израилю, по подсчетам израильских военных, 2 900 ракет, 1 150 из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол", а 450 упали на территории анклава, не перелетев границу. В ответ израильские военные поразили порядка 800 военных целей радикальных организаций на территории палестинского приморского анклава. По последним данным, в результате взаимных ракетных ударов с израильской стороны погибли не менее 10 человек, в том числе двое детей, с палестинской - около 150, включая 40 детей.