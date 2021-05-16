В результате ночных ударов по жилому кварталу в Газе погибли 26 палестинцев

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Не менее 26 палестинцев погибли и 50 получили ранения в результате израильских ударов, нанесенных минувшей ночью по одному из центральных кварталов города Газа. Такие данные, как передает информационный портал AMAD , привел в воскресенье Минздрав палестинского анклава.

Бомбардировкам, вследствие которых было полностью или частично разрушено несколько домов, подверглась улица Эль-Вахда. Самому младшему из погибших - один год, старшему - 85 лет. Среди жертв - 15 членов одной семьи. До сих пор продолжается разбор завалов в надежде найти выживших. Ранее из-под руин одного из домов удалось вызволить живыми пятерых детей.

В качестве реакции на эту атаку действующие в секторе Газа радикальные группировки за минувшие несколько часов выпустили по Израилю уже десятки ракет. Армия отвечает массированными авиа- и артобстрелами разных частей анклава.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек. Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы выпустили 2 900 ракет, из которых 1 150 было перехвачено.