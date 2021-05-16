В МККК заявили, что бои в зоне палестино-израильского конфликта препятствуют гумпомощи

ЖЕНЕВА, 16 мая. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал обеспечить защиту гражданского населения в зоне палестино-израильского конфликта. В распространенном в воскресенье в Женеве заявлении он отметил, что продолжающиеся бомбардировки препятствуют оказанию гуманитарной помощи.

"Мы призываем все вовлеченные стороны активно о защищать гражданских лиц, осуществлять деэскалацию и дать нам возможность помогать людям. Нам нужно существенно усилить наше реагирование", - заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини. Он напомнил, что в результате конфликта "с обеих сторон гибнут дети".

"Для жителей Газы доступ в больницы и другие жизненно важные объекты инфраструктуры крайне осложнен из-за непрекращающихся авиаударов и крупных повреждений, нанесенных дорогам и зданиям", - подчеркнул гендиректор, призвав "прекратить цикл насилия". "Гражданские лица должны постоянно находиться под защитой. К сожалению, сегодня этого не происходит", - констатировал Мардини.

Как отмечают в Красном Кресте, на настоящий момент "поток бомбардировок не дает возможности МККК и другим гуманитарным организациям оказывать помощь тем, кто пострадал и нуждается в ней в Газе". МККК ведет "тщательный мониторинг гуманитарных последствий боев" и поддерживает связь с обеими сторонами по вопросу о соблюдении ими обязательств в сфере гуманитарного права. Красный Крест передал в больницы в Газе медицинское оборудование, кровати и носилки. Представители организации также посетили тех, кто пострадал от ракетных обстрелов в центральной части Израиля.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - 181, включая 52 ребенка.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с понедельника палестинские радикалы выпустили 2 900 ракет, из которых 1 150 было перехвачено.