Президент Израиля поздравил военных с Шавуотом и поблагодарил за защиту

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил в воскресенье израильских военных с предстоящим иудейским праздником Шавуот и поблагодарил их за защиту населения страны от непрекращающихся ракетных обстрелов городов радикалами из сектора Газа. Поздравление он сделал по общеармейской системе связи, сообщила канцелярия главы еврейского государства.

"Никакие слова не могут выразить нашу признательность и любовь к вам. Сегодня вы не будете сидеть за праздничным столом со своими семьями, но весь израильский народ с вами", - сказал Ривлин, чьи высказывания распространила его пресс-служба. Президент обращался к израильским военным во время посещения одной из батарей ПВО "Железный купол", которая перехватывает до 90% летящих на города из сектора Газа ракет, указали в канцелярии.

Шавуот празднуется в память о том, как еврейскому народу были дарованы 10 заповедей, а также о тех днях, когда в Иерусалимский храм приносили первый сноп от нового урожая. Название праздника происходит от слов "шева" ("семь" на иврите) и "шавуот" ("недели"). Он отмечается ровно через семь недель (на 50-й день) после Песаха - праздника в память об Исходе иудеев из Египта. Именно в 50-й день бегства из египетского плена, по преданию, на горе Синай евреям была дарована Тора и скрижали с десятью заповедями.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли 10 человек, порядка 50 получили тяжелые ранения.

По данным израильской армейской пресс-службы, из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 3 000 ракет. Армия Израиля в ответ нанесла сотни ударов по сектору.