Нетаньяху созвал глав силовых ведомств в Минобороны на оперативное совещание

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в воскресенье оперативное совещание с участием министра обороны Бени Ганца, начальника Генштаба израильской армии Авива Кохави, глав Совета нацбезопасности страны, разведок ШАБАК и "Моссад", сообщила канцелярия премьера.

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"Премьер-министр проводит в эти минуты оперативное совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главами ШАБАК, "Моссад" и СНБ в комплексе "Кирия" (комплекс зданий Минобороны - прим. ТАСС) в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

"В ближайшее время премьер-министр, министр обороны и начальник Генштаба сделают совместное заявление для прессы", - добавили в канцелярии.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. По последним данным, с израильской стороны погибли 10 человек, порядка 50 получили тяжелые ранения.

По данным израильской армейской пресс-службы, из палестинского анклава по израильской территории было выпущено за время нынешнего конфликта порядка 3 тыс. ракет. Армия Израиля в ответ нанесла сотни ударов по сектору.