Нетаньяху: Израиль сделает все необходимое для восстановления спокойствия и порядка

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Израильские власти сделают все, что потребуется для восстановления порядка и спокойствия, это не должно занять много времени. Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что любая страна должна защищать себя и имеет естественное право на самооборону. Мы сделаем все необходимое для восстановления порядка и спокойствия, а также для безопасности нашего народа в целях сдерживания. Мы пытаемся подорвать террористические возможности [радикального палестинского движения] ХАМАС и подорвать их желание повторить это снова. Так что это займет некоторое время, я надеюсь, что это не займет много времени, но произойдет не сразу", - отметил премьер-министр.