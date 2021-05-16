МИД Египта: запуск переговоров Израиля с Палестиной сможет спасти ситуацию в регионе

КАИР, 16 мая. /ТАСС/. Возобновление палестино-израильских мирных переговоров о создании двух государств является единственной возможностью спасти ситуацию в регионе. Об этом заявил в воскресенье глава МИД Египта Самех Шукри, выступая по видеосвязи на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по палестино-израильскому урегулированию.

"Не будет мира без справедливого решения палестинского вопроса, решение о сосуществовании двух государств является единственным практическим вариантом, который удовлетворит все стороны, - сказал он. - Египет с самого начала стремился к немедленному прекращению огня в рамках подготовки к серьезным мирным переговорам, которые станут реальной альтернативой хрупкому статус-кво в регионе". Министр еще раз подчеркнул, что мир на Ближнем Востоке недостижим "без обретения палестинским народом своего независимого государства на границах июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

В этой связи он призвал к скорейшей активизации роли "квартета" международных посредников, "чтобы поддержать усилия по возобновлению переговоров и достижению мира". "Мы со своей стороны прилагаем все усилия, чтобы не допустить ухудшения текущей ситуации", - отметил Шукри, указав, что военная операция Израиля угрожает миру во всем регионе, поэтому важно немедленно остановить ее и "беспрецедентные провокации в Восточном Иерусалиме".

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали.

Палестинская сторона сообщает более чем о 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем. В секторе Газа убито 192 палестинца, еще 21 - на Западном берегу реки Иордан.