Нетаньяху опроверг утверждения о том, что он хочет удержать власть благодаря конфликту

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье опроверг утверждения о том, что благодаря операции военнослужащих Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС он хочет удержаться у власти в стране.

Во время интервью телеканалу CBS его спросили, вызвано ли было решение о проведении операции против ХАМАС намерением удержаться у власти на фоне расследования по обвинению премьера во взяточничестве, мошенничестве, злоупотреблении доверием, а также "неудачными за последние 23 месяца попытками сформировать правительство". "Это абсурд", - ответил Нетаньяху.

"Любой, кто меня знает, понимает, что я никогда не ставил вопросы безопасности, жизни наших солдат, жизни наших граждан в зависимость от политических интересов. Это просто вздор, - добавил он. - Я делаю то, что должен сделать, чтобы защищать жизни израильских граждан и восстановить мир".

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит 21 ноября 2019 года заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима 28 января 2020 года. Как сообщила тогда канцелярия генпрокурора, это было сделано "в соответствии с законом" после того, как сам премьер ранее в тот же день отозвал поданную в Кнессет (парламент) просьбу о предоставлении ему иммунитета против уголовного преследования. Обвинение считает, что Нетаньяху "использовал свое высокое положение для продвижения личных интересов". Сам премьер ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.