Постпред Британии в ООН призвала Палестину и Израиль работать с посредниками для перемирия

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Великобритания призывает палестинцев и израильтян работать с посредниками, чтобы не допустить ухудшения ситуации в секторе Газа и добиться прекращения боевых действий. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит в режиме видеосвязи.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что текущая траектория развития событий в Газе ведет только к новому насилию и жертвам среди мирных жителей. Мы хотим видеть срочное прекращение боевых действий и восстановление спокойствия, - сказала она. - Мы ценим продолжающиеся усилия ООН, Египта и Катара добиться заключения перемирия и облегчить гуманитарную ситуацию. Мы призываем стороны работать с посредниками, чтобы прекратить боевые действия и предотвратить дальнейшие гуманитарные последствия".

Дипломат отметила, что у "Израиля есть законное право на самооборону", однако заметила, что соответствующие действия должны быть пропорциональными и соответствовать нормам международного права. Она выразила беспокойство сообщениями о нанесении ударов по школам и жилым домам в секторе Газа.