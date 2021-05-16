Постпред Франции при ООН: конфликт Израиля и Палестины может привести к кризису в регионе

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского кризиса может перерасти в полномасштабный конфликт, что приведет к непредсказуемым и тяжелым последствиям для всего ближневосточного региона. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель Франции при ООН Николя де ла Ривьер, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит по видеосвязи.

"Сегодня продолжающаяся эскалация создает риск масштабного конфликта с тяжелыми последствиями на палестинских территориях и в Израиле, что может повлечь за собой непредсказуемое влияние на весь регион", - сказал он.

Дипломат отметил необходимость "прекратить все провокационные заявления и призывы к насилию". Он также призвал все стороны конфликта к сдержанности.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.