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Палестино-израильский конфликт

Китай, Норвегия и Тунис в ООН призвали прекратить насилие на Ближнем Востоке

Страны призвали обе стороны действовать с целью немедленного снижения уровня напряженности и прекращения насилия

ООН, 16 мая. /ТАСС/. Стороны палестино-израильского конфликта должны немедленно прекратить насилие и снизить напряженность в отношениях. С таким призывом выступили в совместном заявлении Китай, Норвегия и Тунис после открытого заседания Совета Безопасности ООН в воскресенье.

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"Мы призвали к немедленному прекращению всех актов насилия, провокаций, подстрекательства, разрушений <...>. Мы призываем обе стороны действовать с целью немедленного снижения уровня напряженности и прекращения насилия", - сказала постоянный представитель Норвегии при ООН Мона Юуль, которая озвучила заявление от лица трех стран.

Китай, Норвегия и Тунис также призвали к "интенсификации и ускорению дипломатических усилий" для достижения решения по вопросу сосуществования двух государств, заявила она.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.

Теги
ТунисПалестинаНорвегияКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
Палестино-израильский конфликт
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