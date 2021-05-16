Блинкен призвал к прекращению насилия между Израилем и Палестиной

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри подчеркнул необходимость деэскалации напряженности и прекращения насилия между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили проблему насилия в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе. Госсекретарь вновь призвал все стороны к деэскалации напряженности и прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных жителей, включая детей. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность крепкого стратегического партнерства между США и Египтом, и госсекретарь поблагодарил Египет за продолжающиеся усилия по поддержке прекращения насилия", - отметил дипломат.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.