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Палестино-израильский конфликт

Блинкен призвал к прекращению насилия между Израилем и Палестиной

Госсекретарь также поблагодарил Египет за продолжающиеся усилия по поддержке прекращения насилия

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в телефонном разговоре с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри подчеркнул необходимость деэскалации напряженности и прекращения насилия между Израилем и Палестиной. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

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"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили проблему насилия в Израиле, на Западном берегу [реки Иордан] и в Газе. Госсекретарь вновь призвал все стороны к деэскалации напряженности и прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных жителей, включая детей. Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули важность крепкого стратегического партнерства между США и Египтом, и госсекретарь поблагодарил Египет за продолжающиеся усилия по поддержке прекращения насилия", - отметил дипломат.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.

Теги
СШАПалестино-израильский конфликтБлинкен, Энтони
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