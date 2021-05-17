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Палестино-израильский конфликт
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Байден заявил, что США продолжат переговоры с участниками конфликта на Ближнем Востоке

Американский лидер подчеркнул, что жители Израиля и Палестины в равной степени заслуживают жить в безопасности

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов продолжат вести переговоры с Израилем, Палестиной и своими партнерами в регионе для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом заявил президент США Джо Байден в обнародованном в воскресенье Белым домом видеовыступлении по случаю праздника Ураза-байрам.

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"Моя администрация намерена продолжать взаимодействие с палестинцами, израильтянами и другими региональными партнерами для достижения стабильного периода спокойствия", - отметил глава государства.

"Мы также считаем, что палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают жить в безопасности и защищенности и пользоваться в равной мере свободой, процветанием и демократией", - добавил президент.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джозеф (Джо)
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