Около 30 сенаторов США призвали израильских военных и движение ХАМАС к прекращению огня

"Во избежание дальнейших потерь среди мирного населения и эскалации конфликта в Израиле и на палестинских территориях мы призываем к немедленному прекращению огня", - говорится в обнародованном в воскресенье совместном заявлении сенаторов, инициированном Джоном Оссоффом (от штата Джорджия).

Сообщившая об этом газета The Hill, отметила, что эта инициатива была предпринята в то время, когда "администрация Байдена заблокировала совместную попытку правительств Китая, Норвегии и Туниса представить заявление от имени Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению этого конфликта". По данным издания, проект такого заявления обсуждался на прошлой неделе на заседаниях СБ ООН и был поддержан 14 из 15 его членов. Против выступили США, объяснив это необходимостью дополнительного времени для осуществления Вашингтоном самостоятельных дипломатических усилий.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.