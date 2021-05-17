В Израиле заявили, что радикалы из Газы за ночь выпустили 60 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа за 12 часов с 19:00 мск 16 мая по 07:00 мск 17 мая выпустили по территории Израиля не менее 60 ракет, 10 разорвались на территории самого анклава, не перелетев границы, десятки из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

"С 19:00 (совпадает с московским) до 07:00 было зафиксировано 60 запусков ракет из сектора Газа по территории Израиля. Порядка 10 ракет упали в секторе Газа. Систем ПВО "Железный купол перехватила десятки ракет", - говорится в заявлении военных.