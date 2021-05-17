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Палестино-израильский конфликт

Посол Ирана: Россия может сыграть большую роль в решении палестино-израильского конфликта

Казем Джалали считает, что необходимо использовать любые возможности, чтобы остановить насилие в регионе и оказать поддержку палестинскому народу

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия может сыграть существенную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта благодаря своим тесным контактам с обеими сторонами. Об этом заявил в понедельник посол Ирана в Москве Казем Джалали на онлайн-конференции.

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"Мы думаем, что Россия может сыграть очень важную роль в этом историческом отрезке времени, поскольку у нее контакты с группами сопротивления в Палестине, они сюда приезжают. Также у России хорошие отношения с Израилем", - сказал он.

По словам посла, необходимо использовать любые возможности, чтобы остановить насилие в регионе и оказать поддержку палестинскому народу. "Конечно же, надо поддержать угнетенный народ Палестины. Эти жестокие убийства, гнет и преступления по отношению к палестинскому народу нужно предотвратить любыми имеющимися способами", - добавил Джалали.

С 10 мая между палестинскими радикальными группировками в секторе Газа и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - более 210.

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ИранРоссияПалестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт
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