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Палестино-израильский конфликт

Президент Турции назвал обстановку в Палестине ужасающей

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что весь мир призван объединить усилия для противодействия "государству-оккупанту" Израилю, которое "игнорирует даже неприкосновенность святынь"

ТАСС, 17 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник назвал складывающуюся в Палестине ситуацию ужасающей. В состоявшейся в понедельник беседе по телефону с Папой Римским Франциском он обсудил тему ударов Израиля по Палестине.

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"Турция предпринимает активные дипломатические усилия по ситуации в Палестине на всех международных платформах, в том числе в ООН, однако Совет Безопасности ООН не проявляет должного ответственного подхода к данному вопросу, - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. - В Палестине сложилась ужасающая обстановка".

По словам Эрдогана, весь мир призван объединить усилия для противодействия "государству-оккупанту" Израилю, которое "игнорирует даже неприкосновенность святынь".

Теги
Франциск (Папа Римский)ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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