Сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги вновь звучат в понедельник в крупных городах на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены воздушной тревоги звучат в промышленной зоне города Ашкелон и районах, граничащих с сектором Газа. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Беэр-Шева и населенном пункте Кисуфим у границы с сектором Газа", - говорится в заявлении военных.

Радио Kan сообщает, что сигналы ПВО звучат в обширных районах пустыни Негев на юге Израиля, что свидетельствует о массированном ракетном и минометном обстреле еврейского государства с территории палестинского приморского анклава.

За неделю палестинские радикалы из Газы выпустили по Израилю 3 150 ракет, 460 упали в самом анклаве, порядка 90% снарядов, летящих на города, были перехвачены, сообщила 17 мая армейская пресс-служба.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.