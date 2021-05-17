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Палестино-израильский конфликт

Красный Крест призвал остановить эскалацию палестино-израильского конфликта

В МККК подчеркивают, что гражданские лица "должны быть защищены в любое время"

ЖЕНЕВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призывает стороны палестино-израильского конфликта остановить эскалацию боевых действий и облегчить доступ к пострадавшим от боев жителям. Об этом заявила ТАСС в понедельник официальный представитель организации Рут Хетерингтон.

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Комментируя по просьбе корреспондента ТАСС гуманитарную ситуацию в зоне противостояния, она отметила, что МККК "крайне обеспокоен в связи с нынешней эскалацией" и призывает стороны к ее прекращению. Красный Крест подчеркивает, что гражданские лица "должны быть защищены в любое время", он поддерживает связь со сторонами, обращая их внимание на "необходимость выполнения обязательств по международному гуманитарному праву".

"Мы призываем также к облегчению доступа к людям, затронутым [боевыми действиями] в секторе Газа, чтобы у нас была возможность им помочь", - сказала официальный представитель. Она напомнила, что нынешние боевые действия - самые интенсивные за последние годы, и в этой ситуации "гражданские лица платят ужасную цену". В Газе "доступ в больницы и на другие объекты инфраструктуры стал крайне затрудненным ввиду непрерывных авиаударов и крупных повреждений дорог и зданий".

Красный Крест передал в больницы Газы медицинское оборудование для лечения 150 раненых, а также койки и носилки. Представители организации посетили людей, пострадавших от ракетных ударов в центральной части Израиля. "Одним из наиболее значительных последствий нынешней эскалации" в МККК считают ее "воздействие на психическое здоровье и благополучие людей". В Газе, где 80% населения зависят от гуманитарной помощи, население "остро нуждается в поддержке", заключила Хетерингтон.

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