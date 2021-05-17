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Палестино-израильский конфликт

Радикалы из Газы заявили о новых массированных ударах по городам и базам Израиля

В частности, они сообщили о ракетном обстреле авиабазы "Хацерим" в южной части Израиля
© EPA-EFE/MOHAMMED SABER, архив

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило в понедельник о начале новой волны массированных ракетных обстрелов израильских городов, а также армейских расположений и баз в ответ на израильские удары. Об этом говорится в распространенном заявлении радикалов, которое приводит радио Saut Al-Aqsa.

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"Объявляем о начале масштабного ракетного ответа на вакханалию врага против нашего народа в Газе прошлой ночью и продолжающуюся агрессию против палестинцев", - отмечается в нем. В частности, как утверждают кассамовцы, атаке у берегов палестинского анклава подвергся корабль израильских ВМС. В армейском командовании подтвердили факт нападения на боевую единицу флота, однако указали, что радикалы не попали в цель.

Между тем "бригады" также сообщили о ракетном обстреле авиабазы "Хацерим" в южной части Израиля. Аналогичные атаки проводит и группировка "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима"), являющейся вооруженным крылом палестинского "Исламского джихада". Ракеты в настоящее время падают в ряде находящих поблизости от Газы городов, в том числе Сдероте, Ашкелоне, Бейр-Шеве и т.д. Сообщается о пострадавших и разрушениях.

Некоторое время назад поступила информация о ликвидации в секторе израильской авиацией одного из видных командиров "Сарая Аль-Кудс" Хусама Абу Харбида, отвечавшего за боевые операции сопротивления в северной части анклава. Всего с утра понедельника в анклаве в результате точечных бомбардировок уже убито порядка шести палестинцев.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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