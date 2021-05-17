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Палестино-израильский конфликт
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Блинкен заявил, что США активно работают над разрешением палестино-израильского конфликта

Госсекретарь США подчеркнул, что у Израиля есть право на защиту, но ему необходимо сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты ведут интенсивную закулисную работу, чтобы урегулировать палестино-израильский конфликт. Об этом заявил в понедельник в Копенгагене госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксеном.

"Мы активно работаем за кулисами, чтобы попытаться разрешить этот конфликт", - сказал он, подчеркнув, что у Израиля есть право на защиту, однако ему необходимо сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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