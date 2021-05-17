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Кризис на Украине

Медведчук остается депутатом, но не сможет присутствовать в Раде

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков уточнил, что Виктор Медведчук сохранит статус депутата Рады, даже если окажется в тюрьме

КИЕВ, 17 мая. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, отправленный судом под круглосуточный домашний арест, остается депутатом Верховной рады, но из-за наложенных на него ограничений не сможет участвовать в работе парламента. Об этом в понедельник заявил журналистам спикер Рады Дмитрий Разумков.

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"Если он [Медведчук] находится под домашним арестом, то участвовать в работе [в зале заседаний] не сможет. Потому что это будет нарушением условий ограничений, которые принял суд", - пояснил спикер.

Он добавил, что пока не готов ответить на вопрос, сможет ли Медведчук принимать участие в работе комитета парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции неподконтрольных Киеву территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений, членом которого он является.

"Но он продолжает быть народным депутатом <...> Поэтому все остальные свои полномочия он может выполнять, если суд ему это не запретит", - сказал Разумков. Спикер уточнил, что Медведчук сохранит статус депутата Рады, даже если окажется в тюрьме.

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