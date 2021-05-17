Сирены воздушной тревоги снова сработали в крупных городах юга Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Сирены воздушной тревоги вновь сработали в понедельник в крупных городах Ашдод, Ашкелон и Беэр-Шева на юге Израиля, предупреждая жителей о новых ракетных обстрелах из сектора Газа, сигналы ПВО звучат в районах, граничащих с палестинским анклавом. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены ПВО звучат в городах Ашкелон, Ашдод и Беэр-Шева, а также прилегающих к сектору Газа районах", - говорится в заявлении военных. Израильское государственное радио Kan отмечает, что ракетные обстрелы городов в южной части еврейского государства радикалы из сектора Газа возобновили в понедельник вечером после перерыва в несколько десятков минут, который последовал за попаданием снаряда в жилой дом в Ашдоде, в результате чего пострадали восемь израильтян.

С 10 мая между группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской - только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс.