В секторе Газа в результате обстрелов пострадали 10 тыс. единиц жилого фонда

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Более 800 жилых строений полностью разрушены, еще порядка 10 тыс. пострадали в секторе Газа в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля. Об этом сообщило в понедельник министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.

"Более чем 800 единиц жилого фонда в секторе полностью разрушены в результате израильской агрессии. Порядка 10 тыс. единиц подверглись частичному разрушению", - приводит сообщение ведомства палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

В заявлении также подчеркивается, что при министерстве к настоящему моменту создано порядка 80 бригад, которые участвую в извлечении из-под завалов погибших и раненых.

Ранее сообщалось о значительном повреждении в секторе линий электропередачи (ЛЭП): по данным энергетической компании прибрежного анклава GEDCO, восемь ЛЭП из десяти вышли из строя. Помимо этого, большой урон нанесен сельскохозяйственным угодьям, а также дорогам, что осложняет передвижение машин скорой помощи и спасательных служб.

15 мая израильская авиация нанесла удары по 11-этажному зданию "Аль-Джаля", в котором размещались представительства катарской телестанции Al Jazeera, а также агентства Associated Press и другие медиа. До этого были разрушены 16-этажное строение "Аш-Шурук", 14-этажная Бурдж-Ханади ("Башня Ханади"), 8-этажная Бурдж аль-Джаухара ("Башня Джаухара"), здание Промышленного банка и несколько других крупных строений. Кроме того, в понедельник израильские военные проинформировали ООН о своем намерении нанести в ближайшее время ракетные удары по двум школам при всемирной организации в городе Газа.