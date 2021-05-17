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Палестино-израильский конфликт

НАТО призвала стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации

Замгенсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока

БРЮССЕЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. НАТО призывает стороны палестино-израильского конфликта к снижению эскалации. Об этом заявил замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая на сессии Пленарной ассамблеи НАТО.

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"Ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока. Конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, потому что это единственный путь к политическому решению", - сказал он.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 220.

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Палестино-израильский конфликт
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