НАТО призвала стороны палестино-израильского конфликта к деэскалации

"Ситуация выходит за рамки безопасности в регионе Ближнего Востока. Конечно, мы призываем к снижению эскалации и возвращению к диалогу, потому что это единственный путь к политическому решению", - сказал он.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 220.