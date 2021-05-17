Байден выступает за решение палестино-израильского конфликта на двухгосударственной основе

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы все знаем, что единственный способ положить конец насилию, этой эскалации насилия - чтобы со временем было решение на базе сосуществования двух государств. В ходе обоих телефонных звонков, которые президент сделал на этих выходных (переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом - прим. ТАСС), он подчеркнул твердую приверженность урегулированию на базе сосуществования двух государств", - сказала она.