Две ракеты выпущены в сторону Израиля с территории Южного Ливана

БЕЙРУТ, 17 мая. /ТАСС/. По меньшей мере две ракеты выпущены в понедельник с территории Южного Ливана в сторону израильских пограничных поселений. Как сообщил телеканал Al Jadeed , запуск снарядов произведен с установок залпового огня в районе Маалия к югу от города Тира. Пока не известно, перелетели ли ракеты через границу или нет.

13 мая из района Эль-Клейла был выпущено в сторону поселений Нахария и Шаломия пять ракет, две из них опустились на ливанской территории и еще три упали в море.

Военнослужащим ливанской армии не удалось задержать нарушителей действующего с 2006 года режима прекращения огня на ливано-израильской границе. Предполагается, что ими были боевики из радикальных группировок в лагере палестинских беженцев Рашидия под Тиром.

С 10 мая между палестинскими группировками в Газе и израильской армией продолжаются обмены ракетными ударами. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. С палестинской - только в секторе за неделю число жертв бомбардировок уже превысило 200 человек, ранения получили свыше 1,3 тыс.