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Палестино-израильский конфликт

США считают закулисные переговоры лучшим способом помочь урегулированию на Ближнем Востоке

По словам ​пресс-секретаря Белого дома, подход страны - это "тихая и глубокая дипломатия"

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Американская администрация считает закулисные переговоры и "тихую дипломатию" лучшим в настоящий момент способом для Вашингтона помочь в урегулировании израильско-палестинского конфликта. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Наши расчеты на данном этапе сводятся к тому, что закулисные переговоры <...> являются наиболее конструктивным подходом, который мы можем применить", - заявила она. "Так что наш подход - это тихая и глубокая дипломатия, и в этом, как мы считаем, мы можем быть наиболее эффективны", - считает Псаки.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - свыше 200.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильПсаки, Джен
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