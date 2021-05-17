Макрон призвал обеспечить безопасность журналистов при палестино-израильском конфликте

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Гарантирование безопасности журналистов является важным требованием к сторонам в период палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже ракетные удары Израиля по офисам международных СМИ.

"Безопасность журналистов и тех, кто распространяет информацию, является важным требованием в период конфликта", - сказал он. "По моему поручению наши послы предприняли соответствующие демарши, и я жду ответа от Израиля по поводу условий и целей этих ударов", - сказал президент. "Я сам подниму этот вопрос во время намеченного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - добавил он.

По словам Макрона, Франция вместе с Египтом и Иорданией разработает конкретные предложения по стабилизации обстановки в Газе.