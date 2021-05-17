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Палестино-израильский конфликт
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Макрон призвал обеспечить безопасность журналистов при палестино-израильском конфликте

Франция ожидает от Израиля ответов на ее вопросы по поводу ракетных ударов по офисам СМИ, отметил президент

ПАРИЖ, 17 мая. /ТАСС/. Гарантирование безопасности журналистов является важным требованием к сторонам в период палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя на пресс-конференции в Париже ракетные удары Израиля по офисам международных СМИ.

"Безопасность журналистов и тех, кто распространяет информацию, является важным требованием в период конфликта", - сказал он. "По моему поручению наши послы предприняли соответствующие демарши, и я жду ответа от Израиля по поводу условий и целей этих ударов", - сказал президент. "Я сам подниму этот вопрос во время намеченного разговора с премьер-министром Биньямином Нетаньяху", - добавил он.

По словам Макрона, Франция вместе с Египтом и Иорданией разработает конкретные предложения по стабилизации обстановки в Газе.

Теги
ИорданияПалестинаЕгипетФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильМакрон, Эмманюэль
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