Главы МИД Британии и Турции заявили о необходимости деэскалации обстановки в секторе Газа

ЛОНДОН, 17 мая. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили обострение палестино-израильского конфликта, согласившись с необходимостью скорейшей деэскалации обстановки. Об этом британский министр написал в понедельник на своей странице в Twitter .

"Разговаривал с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить нашу общую обеспокоенность ситуацией в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. Мы согласились с необходимостью скорейшего снижения напряженности усилиями обеих сторон и немедленного прекращения насилия", - говорится в сообщении.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает более чем о 200 убитых и почти 6 тысячах раненых за время нынешнего обострения конфликта с Израилем.