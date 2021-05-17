Спецпредставитель главы МИД России обсудил с дипломатами БРИКС ближневосточный конфликт

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель главы МИД РФ по ближневосточному урегулированию (БВУ) Владимир Сафронков обсудил на консультациях с представителями стран БРИКС перспективы скорейшего перезапуска мирных переговоров Палестины и Израиля на основе двухгосударственного принципа урегулирования.

"Участники консультаций выразили серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности между Палестиной и Израилем. В связи с этим призвали обе стороны к немедленному прекращению насилия и неукоснительному соблюдению норм международного гуманитарного права. Акцентировали важность скорейшего перезапуска прямых палестино-израильских переговоров с целью комплексного и долгосрочного решения всех вопросов окончательного статуса на основе двухгосударственного урегулирования", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Дипломаты выразили поддержку соответствующим усилиям "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН, ЕС), а также констатировали значительный потенциал формата БРИКС в поиске и продвижении коллективных политико-дипломатических решений проблем ближневосточного региона. "Выражена общая нацеленность на продолжение сотрудничества и углубление политического диалога по указанной тематике между членами "пятерки", - говорится в сообщении.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни пострадали. Палестинская сторона сообщает о более чем 200 погибших и почти 6 тыс. раненых за время нынешней эскалации конфликта с Израилем.