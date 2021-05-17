Нетаньяху пообещал свести счеты с арабскими радикалами, убившими еврея в городе Лод

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что израильским арабам, ранившим в ходе столкновений в городе Лод на прошлой неделе еврея, который впоследствии умер от полученных травм, не удастся избежать наказания. Высказывания главы правительства распространила его канцелярия.

"Я разделяю горе семьи Игаля Иегошуа, который стал жертвой суда Линча, совершенного арабами в Лоде. Мы сведем счеты с каждым, кто участвовал в этом убийстве. Никто не избежит наказания", - подчеркнул Нетаньяху.