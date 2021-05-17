Катар осудил Израиль за обстрел здания своего представительства Красного Полумесяца в Газе

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Катар осуждает власти Израиля за нанесение ракетных ударов по зданию своего представительства Красного Полумесяца в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении МИД Катара, опубликованном в понедельник на его сайте .

"Государство Катар решительно осуждает бомбардировку израильскими оккупантами здания Катарского общества Красного Полумесяца в осажденном секторе Газа, в результате которой несколько человек погибли и получили ранения", - указано в сообщении.

В нем также отмечается, что в результате ударов "были повреждены и разрушены отделения соседней больницы шейха Хамада бен Халифы Аль Тани", занимавшейся вопросами реабилитации и протезирования пациентов.

Кроме того, власти эмирата осудили Израиль за разрушение в субботу 11-этажного здания "Аль-Джаля", в котором размещались представительства ряда международных СМИ, в частности катарского телеканала Al Jazeera.

"Государство Катар призывает международное сообщество осудить этот ужасный акт и приложить все усилия, чтобы положить конец непрекращающимся преступлениям Израиля на оккупированных территориях, а также защитить гражданских лиц, журналистов, врачей и работников гуманитарной сферы", - резюмируется в заявлении.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.