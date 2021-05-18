СМИ: в ХАМАС заявили о готовности к открытой и длительной конфронтации с Израилем

РАБАТ, 18 мая. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС готово вести открытую, всеобъемлющую и длительную конфронтацию с Израилем. Об этом, как передает информационное агентство Algeria Press Service , заявил в понедельник представитель ХАМАС в Алжире Мухаммед Осман Абу аль-Бараа.

"Сопротивление еще не использовало все свои возможности. ХАМАС готово к открытой, всеобъемлющей и длительной конфронтации с силами сионистского образования. Прекращения огня не будет до тех пор, пока оккупант не остановит боевые действия и нападения на палестинский народ", - сказал он.

"Для освобождения палестинских территорий требуется поддержка арабов и мусульман. Иерусалим имеет отношение к полутора миллиардам мусульман", - подчеркнул Абу аль-Бараа.

Он отметил, что "палестинское сопротивление значительно выросло", добавив, что движение ХАМАС "способно защитить всю Палестину, а не только сектор Газа, особенно после развития палестинского сопротивления в тактическом плане". "После недавней агрессии в секторе Газа мы взяли инициативу в свои руки и атаковали оккупанта", - заявил представитель движения.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.