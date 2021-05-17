СМИ: Израиль откроет КПП с Газой для доставки в анклав топлива для электростанции

КАИР, 17 мая. /ТАСС/. Израиль намерен открыть во вторник один из погранпереходов на границе с Газой с целью доставки туда топлива для единственной действующей электростанции. Об этом сообщил в понедельник новостной портал Donya Al Watan со ссылкой на Главное управление погранпереходами палестинского анклава.

В заявлении данной структуры отмечается, что израильские власти разрешили открыть на несколько часов КПП "Керем-Шалом" для отправки партии "катарского дизельного топлива". Кроме того, указывается, что в сектор также будут допущены лекарства и продукты питания от международных организаций и определенное количество кормов для животных.

Ранее в понедельник компания, отвечающая за поставки электричества в Газе, сообщила, что имеющегося топлива для электростанции хватит максимум на два-три дня. При этом, как отметил ее представитель Мухаммед Сабет, в нынешних условиях подача электроэнергии жителям анклава ограничивается тремя-четырьмя часами в сутки. По его словам, в результате израильских ударов энергосистеме сектора был нанесен большой ущерб - от бомбардировок повреждены 14 трансформаторных станций, а предварительный ущерб уже оценивается в $8 млн.

Взаимные обстрелы радикалов в Газе и израильской армии продолжаются ровно неделю. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.