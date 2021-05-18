МИД Китая: решение США о выводе войск внесло неопределенность в ситуацию в Афганистане

ПЕКИН, 18 мая. /ТАСС/. Решение Соединенных Штатов о выводе войск из Афганистана в ключевой для мирного процесса момент стало фактором неопределенности для дальнейшего развития ситуации в этой стране. Такую позицию глава МИД КНР Ван И изложил во время телефонного разговора с советником афганского президента по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом.

Что об этом думают в самой республике?

CША уходят из Афганистана. Что об этом думают в самой республике?

"Одностороннее решение США о выводе войск в ключевой для процесса мирного урегулирования момент стало фактором неопределенности для дальнейшего развития ситуации в Афганистане", - приводит во вторник его слова агентство "Синьхуа".

Глава МИД подчеркнул, что "мир - это общая тенденция, которая в полной мере отвечает ключевым и долгосрочным интересам афганского народа, а также является общей надеждой всего международного сообщества". Он также отметил, что Пекин готов и дальше оказывать Кабулу поддержку по вопросам, связанным с ключевыми интересами.