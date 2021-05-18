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Адвокаты Медведчука подали апелляцию на решение суда о его домашнем аресте

Защита политика считает, что решение отменят

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Адвокаты главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука подали апелляционную жалобу на решение суда Киева об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил во вторник депутат Верховной рады фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Адвокаты внесли апелляцию на определение Печерского суда о домашнем аресте Медведчука. Уверен, незаконное решение будет отменено уже в ближайшее время", - написал он в своем Telegram-канале.

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