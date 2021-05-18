СМИ: ХАМАС заявило о нанесении ударов по двум военным базам Израиля

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС, заявила о нанесении ударов по двум израильским военным базам - Орим и Реим. Об этом сообщила во вторник палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa .

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"Мы нанесли удары градом ракет по [военным] базам Орим и Реим <...> в ответ на непрекращающуюся агрессию", - приводит радиостанция заявление боевого крыла ХАМАС.

Помимо этого, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" информировали об ударах в направлении южного израильского города Кирьят-Малахи.

Взаимные обстрелы радикалов, базирующихся в секторе Газа, и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. Согласно последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 230.