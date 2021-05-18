СМИ: сенаторы Конгресса США запросят пересмотр решения о продаже Израилю ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая. /ТАСС/. Американские сенаторы от Демократической партии намерены попросить администрацию президента Джо Байдена отложить исполнение решения о продаже Израилю высокоточного оружия. Об этом сообщает во вторник из Вашингтона израильская газета Haaretz со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что с инициативой о приостановке и пересмотре решения о продаже оружия намерены выступить сенаторы-демократы из Комитета по иностранным делам. Они ранее провели экстренное совещание по этому вопросу. Опасения демократов сводятся к тому, что реализация сделки в нынешнем виде на фоне эскалации в зоне арабо-израильского конфликта может оказать негативное воздействие на администрацию президента США.

17 мая газета The Washington Post сообщила, что администрация Байдена одобрила продажу Израилю высокоточного оружия на сумму $735 млн. По данным ее источников, Конгресс получил соответствующее уведомление 5 мая - за несколько дней до начала обмена ракетными ударами между израильской армией и палестинскими радикалами. Как уточняет газета, у законодателей есть 20 дней для подачи резолюции, не имеющей обязательной силы, с возражениями против осуществления сделки.

Взаимные удары со стороны палестинских радикальных группировок в Газе и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, сотни получили ранения.