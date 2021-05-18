В ХАМАС назвали предателями страны, нормализовавшие отношения с Израилем

ТАСС, 18 мая. Страны, нормализовавшие отношения с Израилем, должны испытывать позор в условиях вновь обострившегося арабо-израильского противостояния. Такое заявление, как передает во вторник информационное агентство Algeria Press Service (АPS), сделал представитель палестинского движения ХАМАС в Алжире Мухаммед Осман Абу аль-Бараа.

"Страны, которые нормализовали отношения с Израилем, должны испытывать позор в ситуации, когда сионистскими оккупантами совершаются преступления против палестинского гражданского населения", - отметил он.

"Речь идет о предательстве, увенчавшемся подписанием так называемых Авраамовых соглашений. И это предательство - цена, уплаченная за то, чтобы оставаться у власти", - подчеркнул аль-Бараа, комментируя ситуацию вокруг резкого обострения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

"Страны, нормализовавшие отношения с Израилем, сегодня хранят молчание перед лицом варварских преступлений сионистской оккупации. Эта нормализация шокирует любого свободолюбивого человека, особенно, когда на одну доску ставится палач и жертва", - заявил эмиссар ХАМАС.

По его словам, "безумием являются утверждения о том, что нормализация отношений с преступным образованием [Израилем] поможет восстановить безопасность и стабильность в Палестине".

Государство со столицей в Иерусалиме

По словам аль-Бараа, происходящие в настоящее время столкновения с Израилем сплотили палестинский народ вокруг идеи сопротивления для создания своего независимого государства со столицей в Иерусалиме.

"Любое перемирие с сионистским образованием должно соответствовать тем жертвам, которые принес палестинский народ", - подчеркнул он. По словам эмиссара ХАМАС, "нынешние столкновения с оккупационными властями сплотили палестинский народ вокруг идеи сопротивления для создания своего независимого государства со столицей в Иерусалиме".

Аль-Бараа отметил, что перемирие с Израилем "возможно, но при условии, что он не будет возвращаться к намерениям изгнания палестинских жителей Иерусалима и нападениям на мечеть Аль-Акса".

"Авраамовы соглашения"

В середине сентября 2020 года благодаря активным посредническим усилиям администрации предыдущего президента США Дональда Трампа Израиль подписал в Вашингтоне документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трамп тогда выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, который считается духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама.

Затем о нормализации отношений с Израилем незадолго до истечения срока президентских полномочий Трампа объявили Судан и Марокко.

Палестина ранее выступила категорически против "Авраамовых соглашений". Принятая в 2002 году Арабская мирная инициатива, на которую опирается Палестина, предусматривает возможность заключения мирных соглашений и установления добрососедских отношений между арабами и Израилем, но только при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.