Всеобщая забастовка проходит на палестинских территориях

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Тысячи человек вышли во вторник на всеобщую забастовку, которая проходит на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года по призывам движений ФАТХ и ХАМАС. Практически повсеместно они перерастают в столкновения с израильскими силовиками. По информации палестинского телеканала Al-Mamlaka , десятки человек пострадали от слезоточивого газа, попадания резиновых пуль. Минздрав Палестины сообщил об 11 раненых на Западном берегу Иордана в результате применения израильскими военнослужащими огнестрельного оружия.

Всеобщая забастовка и марши протеста с осуждением агрессии Израиля, проходящие под общим названием "День гнева", распространились во вторник на сектор Газа, города Западного берега реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также лагеря палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. По информации информационного агентства WAFA, на Западном берегу массовые митинги по призыву национальных сил проходят от района Баб-эз-Зукак до северного входа в Вифлеем и деревни Будрус к западу от Рамаллы, где израильские военнослужащие ответили на марши слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Беспорядки также происходят у северного въезда в город Эль-Бира, в районе Наблуса, Хевроне, Дженине, в Калькилии, где силовики применили против палестинцев резиновые пули и светошумовые гранаты, а также водометы.

Забастовка коснулась всех сфер жизнедеятельности Палестины - закрыты частные и государственные учреждения, школы и университеты, банки, не работает общественный транспорт. Функционируют только структуры Минздрава, местные органы власти и социальный сектор, который продолжает оказывать услуги населению. В Восточном Иерусалиме также закрыты магазины, торговые центры, школы, не ходит транспорт, не работают магазинчики у Дамасских ворот на входе в Старый город.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.