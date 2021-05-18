Guardian: ЕС не смог из-за разногласий с США занять четкую позицию по ситуации в Палестине

ЛОНДОН, 18 мая. /ТАСС/. Евросоюз из-за внутриполитической напряженности и разногласий с США не смог занять четкую позицию относительно конфликта Израиля и Палестины. Об говорится во вторник в аналитической статье в газете The Guardian .

В области внешней политики лидеры ЕС "часто обсуждают возможность стратегической автономии от США, а затем на практике оказываются в затруднительном положении", отмечает издание. Министры иностранных дел стран блока не выступали, например, с коллективными заявлениями по Израилю с 2016 года. В феврале 2020 года, после того как Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, Венгрия, Чехия и Румыния и другие страны заблокировали заявление ЕС с критикой этого плана.

Евросоюз институционально сильнее во внешней политике, чем он был в 1980 году, когда девять государств подписали Венецианскую декларацию, которая привела к признанию Организации освобождения Палестины (ООП), но его политическое влияние, вероятно, уменьшилось, констатирует The Guardian. Напряженность присутствует как внутри государств-членов, так и между ними. В Германии - одном из самых решительных государств - сторонников Израиля - кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленых" Анналена Бербок в последние дни открыто осуждает ХАМАС.

В Австрии федеральный канцлер Себастьян Курц принял решение вывесить на австрийских правительственных зданиях флаги Израиля в знак солидарности с Тель-Авивом, после чего министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отменил визит в эту страну, во время которого, как ожидалось, будет поднята ядерная проблема. С 26 апреля дипломатическая служба Франции опубликовала девять коммюнике, в которых содержится призыв к сдержанности в ближневосточном конфликте. В итальянском порту Ливорно рабочие заблокировали оружие, направляемое в Израиль, а министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал ЕС занять четкую и единую позицию.

"Способность ЕС быть посредником ограничена, поскольку он маргинализировал себя, отказываясь разговаривать с ХАМАС напрямую или даже через посредников", - говорится в материале. Такую роль играют в настоящее время США, Египет, Иордания и Катар. Вместо этого ЕС специализируется на восстановлении Газы.

Тем временем США продолжают призывать "к стабильному периоду спокойствия". Эта формулировка предоставляет Израилю свободу действий для продолжения бомбардировок до тех пор, пока он не будет уверен, что нейтрализует военную инфраструктуру ХАМАС. По этому поводу глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рётген недавно заметил, что Европе не следует наивно относиться к США или их решимости сосредоточиться на своем главном приоритете - "всесторонней конкуренции с Китаем", подчеркивает The Guardian.