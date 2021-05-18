Чавушоглу заявил, что США в конфликте Израиля и Палестины приравняли мучителя к жертве

АНКАРА, 18 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что реакция международного сообщества на происходящее в зоне палестино-израильского конфликта недостаточная, а США ставят на одну ступень "мучителя и жертву" в этой ситуации. Об этом он сказал во вторник в парламенте во время выступления, которое транслировал телеканал Haberturk .

"Мы стараемся сделать так, чтобы действия Израиля не остались безнаказанными. Мировое сообщество снова оказалось сдержанным в реакции. США же приравняли мучителя к жертве", - сказал министр, подразумевая Израиль и палестинцев соответственно.

Он напомнил, что председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр проявил в понедельник инициативу созвать заседание ГА по ситуации в секторе Газа 20 мая, и поблагодарил его за это. По словам Чавушоглу, "долг каждого - не доставлять радости обидчикам", а "надежда для угнетаемых - президент Турции Тайип Эрдоган и турецкая нация".

С начала обострения ситуации между Израилем и Газой Эрдоган предпринимает активные дипломатические усилия с целью повлиять на Тель-Авив. Он также высказал идею об отправке через механизмы ООН международного миротворческого контингента в регион.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.