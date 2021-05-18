Премьер Франции призвал обеспечить беспрепятственный доступ помощи в сектор Газа

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Франция призывает обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом во вторник заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента).

"Франция призывает все стороны положить конец насилию, - отметил он. - Мы призываем все стороны гарантировать быстрый и беспрепятственный доступ помощи в сектор Газа".

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 12 человек, с палестинской (в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан) - свыше 200.