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Палестино-израильский конфликт

В столкновениях с военными на Западном берегу погиб один палестинец

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с силовиками в разных городах пострадали в общей сложности порядка 100 палестинцев

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Один палестинец погиб в ожесточенных столкновениях с израильскими военнослужащими в районе города Эль-Бира на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил Минздрав Палестины, еще 20 человек получили огнестрельные ранения.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с силовиками в разных городах пострадали в общей сложности порядка 100 палестинцев, получивших отравления слезоточивым газом, а также раны от резиновых пуль.

Акты насилия практически повсеместно сопровождают всеобщую забастовку и марши с осуждением агрессии Израиля, которые проходят во вторник на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года. На призывы движений ФАТХ и ХАМАС, а также других организаций откликнулись тысячи палестинцев, которые вышли на "День гнева" в секторе Газа, городах Западного берега реки Иордан, Восточном Иерусалиме, а также лагерях палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. По данным информационного агентства WAFA, на Западном берегу массовые митинги проходят от района Баб-эз-Зукак до северного входа в Вифлеем и деревни Будрус к западу от Рамаллы, где израильские военнослужащие ответили на марши слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Беспорядки также происходят в районе Наблуса, Хевроне, Дженине, в Калькилии, где силовики применили против палестинцев резиновые пули и светошумовые гранаты, а также водометы. Наиболее напряженная обстановка сохраняется у северного въезда в город Эль-Бира.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. Число раненых превысило 6 тыс. человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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