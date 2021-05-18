СМИ: палестинцы устроили беспорядки в квартале Шейх-Джаррах Восточного Иерусалима

По ее сведениям, "оттесненные полицией от Дамасских ворот Старого города, сотни палестинцев устроили беспорядки в квартале Шейх-Джаррах", используя светошумовые гранаты. Полиция пытается взять ситуацию под контроль.

Начавшаяся по призывам движений ФАТХ и ХАМАС всеобщая забастовка и марши протеста с осуждением агрессии Израиля, проходящие под общим названием "День гнева", распространились во вторник на сектор Газа, города Западного берега реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также лагеря палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. Практически повсеместно она перерастает в столкновения с израильскими силовиками.

Палестинские радикальные группировки в Газе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 237 человек, в том числе 213 - в секторе Газа, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек. Число раненых превысило 6 тыс. человек.