Вооруженное крыло ФАТХ взяло на себя ответственность за обстрел солдат Израиля у Рамаллы

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы", являющаяся вооруженным крылом палестинского движения ФАТХ, взяла на себя ответственность за обстрел израильских военнослужащих на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает информационный портал Amad News со ссылкой на заявление радикалов.

Ранее палестинские СМИ сообщали, что трое израильских военнослужащих были ранены, когда группа вооруженных палестинцев вступила с ними в перестрелку в районе Эль-Бира неподалеку от Рамаллы. Позднее армейская пресс-служба подтвердила факт вооруженного нападения, отметив при этом, что по нападавшим был открыт ответный огонь, а двое получивших ранения в ноги солдат были эвакуированы в близлежащий госпиталь.

Во вторник тысячи людей вышли на всеобщую забастовку, которая проходит на всех палестинских территориях в границах до войны 1948 года по призывам движений ФАТХ и ХАМАС. Практически повсеместно они перерастают в столкновения с израильскими силовиками. Марши протеста с осуждением "агрессии Израиля", проходящие под общим названием "День гнева", охватили в течение дня сектор Газа, города Западного берега реки Иордан, Восточный Иерусалим, а также лагеря палестинских беженцев на оккупированных Голанских высотах и в Ливане. Беспорядки происходят у северного въезда в город Эль-Бира, в районе Наблуса, Хевроне, Дженине, в Калькилии, где силовики применили против палестинцев резиновые пули и шумовые гранаты, а также водометы. По поступавшей информации, в столкновениях уже погиб один и пострадали порядка 100 палестинцев.

В понедельник появилось видео, на котором в Рамалле впервые за последние годы запечатлены бойцы "Бригады мучеников Аль-Аксы" в полном обмундировании и с оружием в руках. Они показательно прошли маршем по улицам города, пообещав отомстить Израилю за его операцию в Газе и действия в Восточном Иерусалиме.

Палестинские радикальные группировки в секторе и израильская армия обмениваются ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших достигло 237 человек, в том числе 213 - в Газе, включая более 60 детей и 36 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.